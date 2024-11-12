Отключения света возвращаются: в некоторых областях вводят графики ограничений мощности

Такие графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской и Волынской областей.

В Украину возвращаются отключение света – пока только для предприятий. 13 ноября в Прикарпатье энергетики вводят графики ограничений мощности для предприятий.

Об этом сообщает Прикарпатьеоблэнерго".

Также читайте Украине будет грозить затяжной блэкаут: эксперт встревожил прогнозом

"Графики ограничений мощности (ГОП) – это документы, в которых есть список крупных потребителей области и мощность, к которой эти предприятия должны снизить свое потребление", – пояснили в местном облэнерго.

Такие графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской области завтра, 13 ноября, в объеме 5 очередей.

Графики будут введены с 07:00 до 20:00 13 ноября. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры, а также снижения температуры.

Информировать предприятия о необходимости сбережения будут в индивидуальном порядке. За несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий, предупредили в облэнерго.

Впоследствии стало известно, что аналогичные графики ограничений мощности вводятся и на Волыни. "Волыньоблэнерго" отмечает, что ограничения касаются только юридических потребителей.

Напомним, что 11 ноября в Украине снова начали отключать свет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.