Отключения света возвращаются: в некоторых областях вводят графики ограничений мощности

Такие графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской и Волынской областей.
В Украину возвращаются отключение света – пока только для предприятий. 13 ноября в Прикарпатье энергетики вводят графики ограничений мощности для предприятий.
Об этом сообщает Прикарпатьеоблэнерго".
"Графики ограничений мощности (ГОП) – это документы, в которых есть список крупных потребителей области и мощность, к которой эти предприятия должны снизить свое потребление", – пояснили в местном облэнерго.
Такие графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской области завтра, 13 ноября, в объеме 5 очередей.
Графики будут введены с 07:00 до 20:00 13 ноября. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры, а также снижения температуры.
Информировать предприятия о необходимости сбережения будут в индивидуальном порядке. За несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий, предупредили в облэнерго.
Впоследствии стало известно, что аналогичные графики ограничений мощности вводятся и на Волыни. "Волыньоблэнерго" отмечает, что ограничения касаются только юридических потребителей.
Напомним, что 11 ноября в Украине снова начали отключать свет.
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