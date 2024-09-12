Отключения света возвращаются: во многих областях Украины ввели графики

В четверг, 12 сентября, во многих областях Украины были введены графики почасовых (стабилизационных) отключений электроэнергии.

К стабилизационным отключениям 12 сентября переходят Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области.

Об этом сообщает ДТЭК и облэнерго.

Отмечается, что графики отключений будут действовать в указанных областях с 13:00 до 23:00 12 сентября. Будет отключено по одной очереди.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что из-за непогоды 12 сентября было обесточено 38 населенных пунктов в двух областях. Уровень потребления постоянно рос, что привело к графикам.

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