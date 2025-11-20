Отключения света зимой будут еще дольше: в Раде объяснили ситуацию

Отключение света зимой / © ТСН.ua

Если зима в Украине будет холодной, то графики отключения света станут еще длиннее. Новой генерации вводится недостаточно, а масштабы российских ударов значительно превышают возможности восстановления.

Об этом народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк рассказал в эфире телеканала «Новыны.LIVE».

Нагорняк описал состояние украинской энергосистемы, которое возникло в результате российских атак.

Сколько будут длиться отключения света зимой?

«Дай Бог, чтобы мы с такой реальностью прошли даже эту зиму, потому что фактически в течение всего времени постоянно осуществляются атаки россиянами по энергетическим объектам, даже по небольшим объектам генерации. Генерации не добавляется в энергосистеме. Те объекты, которые вводятся даже в эксплуатацию, новые, их не так много, по сравнению с теми атаками на энергообъекты, которые уже введены в эксплуатацию», — рассказал нардеп.

Он прогнозирует, что в случае холодной зимы, графики отключения света могут быть более длительными.

«Потребление зимой, конечно, растет. Все будет зависеть и от погодных условий, в том числе. Если зима будет достаточно прохладной, соответственно, мы будем больше потреблять, соответственно, будут более длительными графики отключений. Поэтому мы должны подстроиться пока под этот факт, что у нас длительные отключения света и в городах, и в селах», — пояснил Нагорняк.

Проблема отключений света в больницах

Политик также обратил внимание на проблему, которая, по его мнению, заключается в неправильном определении критических объектов. Так, некоторые больницы в Черкасской области не внесены в перечень, потому что подключены к большим линиям, где потребление других абонентов в разы превышает потребление самой больницы. Из-за этого больницы «ставят в очередь» на питание или вообще отключают.

«К примеру, я вам скажу по своему округу, по Черкасской области, некоторые больницы не включены в перечень критически важных объектов, и это проблема. А как такое возможно? Потому что больница — не где-то как островок в энергосистеме даже небольшой громады. Она подключена к какой-то линии, которая питается с той или иной подстанции, и соответственно по этой линии также подключены еще большой ряд потребителей. Если больница потребляет условно 5 МВт электрической энергии, или 10, или 15, то количество потребителей, которые рядом с этой больницей питаются на одной линии, в разы превышают потребление самой больницы, и ее отсоединяют или ставят в очередь по той причине, что так же и других потребителей отключают», — рассказал народный избранник.

«Поэтому это проблема, и здесь важно, чтобы сегодня правильно определили критерии и областные военные администрации, и министерства соответствующие для того, чтобы в первую очередь и больницы были как объекты критической инфраструктуры«, — добавил Нагорняк.

Напомним, накануне глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупредил, что графики отключений света могут действовать в течение всей зимы, поскольку война продолжается. Он отметил, что продолжительность перерывов в электроснабжении может увеличиваться во время сильных морозов, поскольку растет потребление. Зайченко призвал готовиться «всегда к худшему сценарию», хотя энергетики делают все для отмены отключений.