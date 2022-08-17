Откроется "страшная правда": астроэкспертка сделала прогноз относительно будущего Украины

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская прогнозирует, что позже перед украинцами откроется какая-то "страшная правда".

Астроэксперт отметила, что Путин хочет победы, поэтому будет искать пути, чтобы выйти на переговоры с Украиной.

Об этом она рассказала интервью YouTube-каналу TOP.

По словам Хомутовской, эти переговоры состоятся позже, пока еще далеко. Это произойдет только после того, как россияне станут отступать.

Экстрасенс говорит, что на фронте ситуация тяжелая для ВСУ, однако выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится. Для РФ ситуация на кровавом поле боя против Украины "зависла". Главная задача российских солдат сегодня – не отступить.

Кроме того, Хомутовская прогнозирует, что цены даже по завершении войны в Украине будут расти. Государство будет способствовать развитию бизнеса, не останутся в стороне и иностранные партнеры страны.

Хомутовская убеждена, что позже украинцам откроется некая "страшная правда", которую от нас скрывали.

"Будет какая-то правда, которую от нас скрывали. Это не сейчас... Это касается и войны, и государственной измены, и финансов", — предполагает экстрасенс.

Напомним, астрологиня Ольга Медвецкая рассказала, что на этой неделе будут сложности с реализацией задуманных планов, возникнут трудности, тормозящие процесс продвижения. Но со второй половины недели легче будет идти к цели. Это касается и дел на фронте.

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