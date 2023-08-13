"Откровенное игнорирование прав черноморских государств": Украина обратилась к ООН из-за российского террора в море

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украина призвала ООН и партнеров жестко отреагировать на действия России.

Действия России по остановке гражданского судна в Черном море являются откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина призвала ООН и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против Российской Федерации как страны-члена Международной морской организации.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", — добавил министр.

Реакция стран на остановку РФ гражданского судна в Черном море

Напомним, Минобороны РФ 13 августа заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно якобы шло к Измаилу в Одесской области.

Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно. Спикер министерства обороны подтвердил, что официальные лица расследуют дело.

Тем временем советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море. Он подчеркнул, что это акт пиратства.

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