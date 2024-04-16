Откровенное заявление Байдена: "РФ не остановится на Украине"

Президент США Джо Байден уверен, что Россия не остановится на Украине. Путин пойдет дальше по Европе, если Киев терпит поражение.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалом в Вашингтоне, передает чешское издание Actualne Cz.

В частности, Байден поблагодарил Чехию за усилия обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами и поддержку воюющей против российской агрессии страны.

"Вы большой союзник, мы становимся ближе, мы сильнее, мы углубили наше оборонное сотрудничество. Я ценю, как вы помогаете Украине. Вы в Чехии знаете, что Россия не остановится на Украине", — считает американский лидер.

Байден призвал Конгресс принять важный закон о помощи Украине.

В ответ чешский премьер отметил важность победы Украины, потому что "это будет сигналом для других агрессивных государств".

"Сегодня нас защищает НАТО. И его европейская часть демонстрирует больше ответственности, чем раньше, и готова давать больше денег на оборону", - отметил он.

По его словам, он уверен, что ряд стран внимательно наблюдают за судьбой российской агрессии в Украине.

Как сообщалось ранее, Зеленский считает, что шансов победить в войне против России не будет без помощи союзников.

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