Откровенные костюмы и нецензурная лексика: в Драгобрате состоялся концерт, взорвавший Сеть (видео)

Артисты давно известны в Украине.
В Сети появилось видео с концерта группы "Хамерман уничтожает вирусы". Событие произошло в гостинице "Рождество" на горнолыжном курорте Драгобрат.
Об этом написал журналист Виталий Глагол.
Следует заметить, что костюмы музыкантов и содержание песен вызвали негодование у общества. Некоторые пользователи считают неуместными такие "голые" выступления во время войны. Другие же отмечают, что это фирменный стиль группы, так что ничего удивительного в этом нет.
Ранее в Закарпатье туристы устроили обнаженную вечеринку.
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