Открутили даже фары у жигулей-экспоната и украли оленьи рога: министр внутренних дел посетил ЧАЭС, где побывали оккупанты

Открутили даже фары у жигулей-экспоната и украли оленьи рога: министр внутренних дел посетил ЧАЭС, где побывали оккупанты

Оккупанты также разворовали комнату хранения вещей.

Министр МВД Денис Монастырский посетил ЧАЭС и лично оценил ущерб, нанесенный российскими оккупантами в зоне отчуждения.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Оккупанты оставили после себя беспорядок и украли все, что могли.

"Это перекопанные и разбросанные вещи гвардейцев, которых просто держали пленными в течение тридцати дней в подвалах, без достаточной еды, без достаточного освещения. ", – поделился Денис Монастырский.

Оккупанты также разворовали комнату хранения вещей и украли рога оленя, а также открутили фары в старых жигулях, которые были экспонатом музея.

"Так и не поняли, какой опасностью подвергли нас украинцев, весь мир, себя самих, так они еще и потащили все награбленное себе домой, через всю Беларусь. Радиация – штука не мгновенная. Она будет убивать российских ублюдков медленно", — резюмировал Антон Геращенко .

Напомним, что российские военные решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны. Они рыли окопы в "Рыжем лесу" и подвергались большой дозе облучения. По словам министра энергетики Германа Галущенко, захватчикам остался максимум один год жизни. Они будут умирать от болезней, вызванных облучением.