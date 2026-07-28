Открыл гараж и нашел $653 тысячи: история чиновника заинтересовала ГБР

Украинский чиновник «нашел» деньги в гараже

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Чиновник Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботин оказался в центре внимания НАПК, ведь у него нашли состояние, законность которого не удалось подтвердить. Во время проверки его декларации за 2024 год ведомство выявило более 26,1 миллиона гривен ($653 тысячи по курсу того времени) наличных с невыясненным происхождением.

Чиновник заявил, что нашел их в гараже своей бабушки. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Нашел $653 тысячи у бабушки в гараже: на украинского чиновника обратило внимание НАПК

Во время сверки документов заведующий сектором по координации и контролю территориальных органов Госэкоинспекции указал, что эти деньги — часть наследства.

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По его версии, 653 тысячи долларов США он лично нашел в бабушкином гараже, когда оформил права на недвижимость в 2021 году. Впрочем, в НАПК такие аргументы назвали безосновательными и документально неподтвержденными. Проверка трудовых доходов его родственников показала, что бабушка и дедушка чиновника физически не имели возможности накопить такое состояние.

В НАПК установили, что бабушка чиновника, работавшая в период с 1948 по 1984 год, не имела возможности отложить $653 тысячи. Кроме всего, в пояснениях Субботина нашли несоответствия с версиями и датами. Также должностное лицо не предоставило никаких документов, которые могли бы подтвердить реальную работу бабушки и дедушки в СССР, а также документов, которые могли бы подтвердить происхождение по крайней мере части суммы.

«Более того, в периоды, о которых отмечает субъект декларирования, на территории СССР были строго ограничены любые проявления „предпринимательской деятельности“ (деловые отношения), за что, в свою очередь, была предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в документе НАПК.

Также специалисты НАПК нашли завещание бабушки Александра Субботина, в котором отсутствует информация о деньгах.

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Александр Субботин попытался защитить свою версию о находке более полумиллиона долларов в гараже и пошел в суд. Он обратился в Ивано-Франковский окружной административный суд, где заверил, что у него есть оригиналы бумаг, которые доказывают принадлежность денег его покойной бабушке.

Впрочем, предоставить их контролерам он так и не смог, объяснив это тем, что перед полномасштабной войной передал папку знакомому, который выехал в США, а первоисточники якобы сгорели в разрушенном доме в Харькове или потерялись во время эвакуации.

Аналитики НАПК отвергли эти версии как неподтвержденные. Сейчас материалами дела и досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований. В то же время в ведомстве отмечают: выявление признаков недостоверного декларирования еще не делает должностное лицо виновным автоматически, ведь точку в этой истории должно поставить судебное разбирательство.

Коррупция в Украине: последние новости

Напомним, по данным расследования hromadske, родственники начальника Управления СБУ в Закарпатской области Сергея Кононенко во время полномасштабной войны стали владельцами имущества общей рыночной стоимостью около 2 млн долларов.

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Начиная с 2021 года, на его близких оформлено 23 таунхауса в двух коттеджных городках Киевской области, коммерческие объекты в центре Борисполя и участок с недостроенным домом.

По информации журналистов, участки покупались по ценам, существенно ниже рыночных, а коттеджные городки связаны с бизнесменами, знакомыми Кононенко еще до должности.

Председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» предположил, что реальным собственником имущества может быть сам чиновник, который работает в СБУ с 2016 года, а также возглавлял управление в Кировоградской области и работал в ГФС.

В спецслужбе журналистам объяснили состояние предпринимательской деятельностью отца и работой свояка топ менеджером, но обошли стороной ответы на вопросы об источниках средств, стоимости недвижимости и обстоятельствах ее перехода в собственность семьи.

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