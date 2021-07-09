"Открыл огонь, когда начали болгаркой срезать петли": в Киеве выбирают меру пресечения "Голосеевскому стрелку"

В суде сейчас выбирают меру пресечения мужчине, который ранил милиционера.

В Киеве в Голосеевском суде сейчас выбирают меру пресечения стрелку, который ранил сотрудника полиции.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Елена Мацюцька из зала суда.

Перед избранием меры подозреваемый Иван Мартынюк заявил, что открыл стрельбу из-за того, что ему не предоставили решение суда и не дали дождаться адвокатов. Он выстрелил, когда понял, что спиливают болгаркой дверные петли.

"Я бы ни в коем случае не стрелял, зная, что милиционер стоит за дверью", - сказал он в суде.

Адвокат подозреваемого считает, что вопрос об избрании меры пресечения мужчине вообще не должен стоять и быть удовлетворен, поскольку он защищал свое имущество и не мог знать, кто конкретно находится за дверью.

Он сам вызвал патрульных, а до этого там были правоохранители, которые, по мнению адвоката, не должны были там быть, потому что не имели соответствующего документа на проникновение в квартиру.

На момент стрельбы вместе с подозреваемым в квартире находилась гражданская жена. Мужчина добавил, что не мог открыть правоохранителям дверь, поскольку был взломан замок. Кроме этого он не может понять, почему полицейские участвовали в распиливании двери. Мартынюк также пояснил, что разлил бензин по квартире, испугавшись угроз штурма КОРДа.

Отмечается, что из-за долгов квартиру Мартынюка выставили на электронные торги, и ее купили новые собственники. Именно с ними у него продолжается конфликт.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Новости Украины: в столичном суде выбирают меру пресечения "Голосеевскому стрелку"

Напомним, что в Киеве мужчина подстрелил полицейского, закрылся и поджег квартиру.

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