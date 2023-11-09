"Открыли гроб, а там не мой сын": на Житомирщине родным привезли тело другого бойца

В Житомирской области семья погибшего героя утверждает, что им на похороны привезли тело другого бойца.

Об этом передает "Суспільне".

Провоевал всего 11 дней

В село Дриглов Чудновской громады Житомирской области 5 ноября привезли для захоронения погибшего военного Романа Богодвида. Когда родные открыли гроб, то увидели, что там – тело другого бойца.

Мать героя Ольга Богодвид рассказала, что ее сын успел провоевать на фронте всего 11 дней. Он был стрелком-санитаром и на передовой вывозил раненых бойцов с поля боя.

"Четвертого сентября моему сыну вручили повестку. Шестого сентября его забрали в Чернигов. Там он был две недели. Потом позвонил по телефону и сказал, что его подразделение отправляют на позицию, и его не будет на связи несколько дней", — отметила Ольга.

Мать Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Родные получили сообщение, что защитник погиб в результате попадания российской ракеты возле Богдановки в Бахмутском районе Донецкой области 28 сентября.

Когда открыли гроб, родственники были ошеломлены.

Первым открыл гроб брат защитника, и увидел, что там лежит совсем другой человек. Это говорят также мама и жена Романа.

"У него щетина была светлая, с сединой, а у этого мужчины – черная. И ногти у моего сына были другие – круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", – со слезами на глазах отмечает Ольга Богодвид.

Жена Лилия Мескович добавляет, что ей передали вещи, которые якобы принадлежали Роману. Там был компас, цепочка и кольцо. Тогда женщина удивилась, ведь это были вещи не мужа.

"Мне сказали, что это обручальное кольцо было на пальце моего мужа, но мы обручальные кольца никогда не носили, хотя и были женаты. Я поняла: в гробу не мой муж. Я отдала эти вещи в полицию – мне чужого не нужно", – отмечает жена защитника.

Жена Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Родных пытались убедить в обратном

Сестра героя Алина Васин рассказывает, что их семью сразу агрессивно начали уверять, что на похороны привезли именно Романа Богодвида. По ее словам, на теле воина, которое им передали, не было шрама на лице. А у Романа еще с 14 лет, когда его покусала собака, остался шрам на лбу.

Сестра Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Женщина показывала фото брата, которое она снимала за 14 дней до его гибели, чтобы убедить военных и работников морга в своей правоте.

"Говорю им: "Вот мой Роман, а в гробу лежит не он. А они доказывают, что это Роман и все. Мама здесь стоит, плачет, горе у нас, а они нервничают, что мы не хотим хоронить погибшего. А кого мы должны хоронить? Как мы сегодня должны подойти и проститься? С кем, если мы даже не знаем этого человека?", – добавляет сестра Романа Богодвида.

Что говорят в ТЦК

В Житомирском ТЦК отметили, что не открывали гроб с погибшим бойцом, а видели свидетельство о смерти.

"Уведомление поступило на него, понимаете. Фамилия, имя, дата, год рождения – все совпадает", – сказал глава Житомирского ТЦК Олег Клок.

Заместитель начальника морально-психологического обеспечения Житомирского областного ТЦК Александр Рец признал, что в этой ситуации мог сработать человеческий фактор.

По его словам, тело, которое по ошибке привезли по ошибке, должны вернуть обратно в морг для хранения. А родные Романа должны написать заявление в полицию. Правоохранители в свою очередь откроют уголовное производство, в рамках которого будет проводиться ДНК-экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске посреди улицы нашли мертвого военного. Родственники утверждают, что его избили.

Также сообщалось, что 22-летний военный из Ровенщины погиб по дороге домой с фронта. Его тело обнаружили на железной дороге.