Открыли гроб и вытащили череп: на Прикарпатье дети разгромили могилу ради видео для соцсетей

Открыли гроб и вытащили череп: на Прикарпатье дети разгромили могилу ради видео для соцсетей

Суд запретил детям до мая 2022 находиться вечером на улице.

В Ивано-Франковской области подростков отправили под домашний арест, потому что они разгромили могилу, открыли гроб и фотографировались с человеческим черепом.

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Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

По данным прокуратуры, трое несовершеннолетних в августе 2021 года на территории кладбища в г. Коломыя отодвинули бетонную плиту в семейном склепе. Они открыли гроб, вытащили останки. Дети фотографировались и снимали видео с черепом. Это они опубликовали в социальных сетях.

Прокуратура Ивано-Франковской области

Несовершеннолетним инкриминировали ч.3 ст.297 УК Украины. Суд запретил детям до мая 2022 года находиться вечером на улице.

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