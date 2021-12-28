Открыли гроб и вытащили череп: на Прикарпатье дети разгромили могилу ради видео для соцсетей

Суд запретил детям до мая 2022 находиться вечером на улице.
В Ивано-Франковской области подростков отправили под домашний арест, потому что они разгромили могилу, открыли гроб и фотографировались с человеческим черепом.
Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.
По данным прокуратуры, трое несовершеннолетних в августе 2021 года на территории кладбища в г. Коломыя отодвинули бетонную плиту в семейном склепе. Они открыли гроб, вытащили останки. Дети фотографировались и снимали видео с черепом. Это они опубликовали в социальных сетях.
Несовершеннолетним инкриминировали ч.3 ст.297 УК Украины. Суд запретил детям до мая 2022 года находиться вечером на улице.
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