Открыли огонь по колесам: в Сумской области пограничники остановили авто нарушителя, который проигнорировал требование

В Сумской области на контрольном посту пограничники при исполнении служебных обязанностей применили оружие, чтобы остановить автомобиль водителя, создавшего аварийную ситуацию и явную угрозу жизни и здоровью наряда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

54-летний водитель автомобиля марки Lifan во время приближения к контрольному посту не остановился по требованию пограничников.

"Во время преследования беглого автомобиля водитель своими действиями создал аварийную ситуацию и явную угрозу жизни и здоровью наряда. После предупредительного выстрела охранниками границы был открыт огонь по колесам, в результате чего транспортное средство остановлено", — говорится в сообщении.

Во время проверки водителя у него были обнаружены признаки алкогольного опьянения, подтвержденного алкотестером. Результат содержания алкоголя показал 2,06 промилле.

В настоящее время гражданин передан работникам Национальной полиции.

Тем временем в Харьковской области пограничники обезвредили группу вражеских дронов, пытавшихся атаковать позиции украинских бойцов.

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