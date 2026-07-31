Открыли огонь по своим же: экс-комбат "Магуры" обвинил 225-й полк в гибели бойцов

Александр Ширшин / © соцмережі

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Бывший комбат 47-й бригады Александр Ширшин заявил, что в апреле 2025 года в Белгородской области РФ военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка якобы намеренно навели артиллерийский огонь на группу военных, отходившую с украинских позиций. Из-за этого погибли его бойцы.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Обстоятельства трагического инцидента

По словам военного, события разворачивались ночью во время боя. Александр Ширшин описал ситуацию так:

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«Апрель 2025 года. Ночь. Подрываюсь от криков оперативных. На стримах 225 приводит нашу арту по быстро движущейся группе с наших позиций в сторону выхода. Спрашиваю, что произошло. Уточняю, точно ли это враг. Пытаюсь донести, что не может противник двигаться столь уверенно такой группой ночью на этом участке. Все свидетельствовало, что это наши бойцы. Помимо криков и продолжения нанесения поражения по группе ничего донести и добиться не удалось. Начинает светать. И я вижу, что убиты мои люди и военные 225.»

Выводы и реакция командования

Александр Ширшин отметил, что сначала пытался верить в то, что произошла роковая ошибка, которая происходит на войне.

«Я долго пытался разобраться действительно ли была ошибка, потому что на войне так бывает. К сожалению. Но чем больше анализировал и проверял информацию, тем больше убеждался, что это было целенаправленное уничтожение беглецов. Через полтора месяца после инцидента я получил запись „никаких своих не существует“», — заметил Александр Ширшин.

По словам экс-комбата, руководство подразделения впоследствии завуалированно повторяло этот принцип в своих интервью и на встречах, в то время как вокруг «продолжали закрывать глаза».

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«PS: после убийства моих людей, их сержанты и собратья задавали вопросы и требовали справедливости, которую я не мог обеспечить в этих условиях. Дальше сержанты выслушивали проклятия и слезы родных, пытаясь рассказать историю героической гибели их воина», — отметил военный.

По информации «Украинской правды», эти события действительно происходили на территории Белгородской области России.

225-й отдельный штурмовой полк — последние новости

Напомним, 30 июля, издание Texty опубликовало расследование, в котором собрало показания военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 39-й отдельной бригады береговой обороны и других подразделений, выполнявших боевые задания вместе с 225-м отдельным штурмовым полком.

В материале говорится, что в этом подразделении угрожали оружием тем, кто самовольно покидал позиции. Также там рассказывают о незаконном содержании, избиении и других случаях жестокого обращения с военными.

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Впоследствии, 225-й отдельный штурмовой полк отверг обвинения в создании так называемых «заградительных отрядов», которые якобы открывали огонь по украинским военным, в частности по бойцам 102-й отдельной бригады территориальной обороны, во время российского наступления на Гуляйпольском направлении в 2025 году.

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