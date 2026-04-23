Открыли ящик Пандоры: РФ целенаправленно атаковала дом «Флеша» — он показал доказательства

Сергей «Флэш»

Удар по дому советника главы Минобороны Сергея Флеша Бескрестнова россияне нанесли целенаправленно.

Об этом заявил сам советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

По его словам, профильный канал россиян, запускающих «Шахеды», опубликовал большое сообщение о том, почему они пытались убить «Флеша». Но к вечеру его удалили. Однако «Флэш» успел сделать скриншот.

«Удалили потому, что там они лично подтверждают умышленный терроризм против меня. По-видимому, руководству это не понравилось. Почему не понравилось? Потому что они открыли „ящик Пандоры“, создав прецедент. У нас также достаточно дипстрайков и оперативных данных о том, кто и где живет из военных преступников РФ», — отметил Бескрестнов.

По его мнению, идея врага направить боевые ударные дроны на частный жилой дом была «полным военно-политическим идиотизмом».

«Наши службы работают профессионально. Мы узнаем каждую фамилию, кто отдал приказ и кто это организовал. Мы все узнаем. Могу посоветовать этим людям всю жизнь оглядываться. Это личное. Покушение на меня я бы понял, а за семью не прощу», — подытожил «Флэш».

Напомним, во время очередной массированной атаки на Украину 20 апреля россияне попытались убить советника министра обороны Сергея «Флеша» Бескрестнова, запустив по его дому реактивные Шахеды.

Впоследствии Бескрестнов показал последствия удара российского реактивного дрона по его дому. От дома остались только две стены и пожарище.

Сам Бескрестнов получил ранения.