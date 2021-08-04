Открытие бизнеса онлайн: украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Это экспериментальный проект правительства, который планируется вводить в течение 2 лет.

Открыть малый бизнес станет еще проще. Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия" благодаря услугам "е-Предприниматель".

Об этом во время заседания правительства 4 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" через портал "Дия". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель", — сообщил глава Кабмина.

Отмечается, что благодаря этому на портале "Дия" можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами) .

В частности, через "Дию" будет происходить получение и регистрация:

государственной регистрации физического лица предпринимателем;

государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Минветеранов интегрирует удостоверение участника боевых действий в приложение "Дия". Также сейчас министерство работает над введением льготного электронного билета в "Дие". Кроме того, в Минветеранов поддерживают реализацию ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Она предоставит защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

Новости Украины: президент и чиновники представили расширенные функции от приложения "Дія"

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