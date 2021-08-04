Открытие бизнеса онлайн: украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Это экспериментальный проект правительства, который планируется вводить в течение 2 лет.
Открыть малый бизнес станет еще проще. Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия" благодаря услугам "е-Предприниматель".
Об этом во время заседания правительства 4 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" через портал "Дия". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель", — сообщил глава Кабмина.
Отмечается, что благодаря этому на портале "Дия" можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами) .
В частности, через "Дию" будет происходить получение и регистрация:
- государственной регистрации физического лица предпринимателем;
- государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.
Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Минветеранов интегрирует удостоверение участника боевых действий в приложение "Дия". Также сейчас министерство работает над введением льготного электронного билета в "Дие". Кроме того, в Минветеранов поддерживают реализацию ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Она предоставит защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.