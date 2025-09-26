Открытие монумента памяти погибших в головном офисе «Киевстар»

Реклама

Мемориальный комплекс, состоящий из каминного обломка, сквозь которое прорастает дерево (красный клен), создан с целью почтить работников, погибших во время полномасштабного вторжения: по состоянию на сегодняшний день группа компаний «Киевстар» потеряла десять сотрудников, из которых шестеро погибли, а четверо пропали без вести.

В церемонии приняли участие Александр Комаров, CEO Киевстар, Оги Фабела, Председатель Наблюдательного Совета и соучредитель VEON, семьи погибших, а также сотрудники-ветераны компании. В настоящее время 262 работника группы компаний «Киевстар» проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Есть вещи, которые мы не имеем права забыть. Война забрала наших друзей и коллег, но оставила нам их несокрушимость, силу духа и пример преданности. Монумент «Корни силы» – это пространство памяти о тех, кого уже нет, и в то же время символ нашего единства », – поделился Александр Комаров .

" Этот монумент станет местом уважения, где мы сможем остановиться и вспомнить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу ", - отметил Оги Фабела .

« Наши коллеги отдали самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы, как их коллеги, продолжали наше общее дело, чтобы их семьи жили в мире », – сказал Георгий Гурин, ветеран-сотрудник Киевстар .

Компания реализует программу «4.5.0. Наконец дома», направленная на поддержку сотрудников-ветеранов и мобилизованных коллег и их семей. Программа включает обучение для работников по взаимодействию с ветеранами и их реинтеграции по возвращении. Ежегодно обучение проходят около 900 сотрудников.