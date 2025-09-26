- Дата публикации
Открытие монумента памяти погибших в головном офисе «Киевстар» Актуально
11 сентября 2025 г. на территории головного офиса компании «Киевстар» состоялась церемония открытия монумента «Корни силы», посвященного памяти погибших работников группы компаний «Киевстар».
Мемориальный комплекс, состоящий из каминного обломка, сквозь которое прорастает дерево (красный клен), создан с целью почтить работников, погибших во время полномасштабного вторжения: по состоянию на сегодняшний день группа компаний «Киевстар» потеряла десять сотрудников, из которых шестеро погибли, а четверо пропали без вести.
В церемонии приняли участие Александр Комаров, CEO Киевстар, Оги Фабела, Председатель Наблюдательного Совета и соучредитель VEON, семьи погибших, а также сотрудники-ветераны компании. В настоящее время 262 работника группы компаний «Киевстар» проходят службу в Вооруженных Силах Украины.
Есть вещи, которые мы не имеем права забыть. Война забрала наших друзей и коллег, но оставила нам их несокрушимость, силу духа и пример преданности. Монумент «Корни силы» – это пространство памяти о тех, кого уже нет, и в то же время символ нашего единства », – поделился Александр Комаров .
" Этот монумент станет местом уважения, где мы сможем остановиться и вспомнить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу ", - отметил Оги Фабела .
« Наши коллеги отдали самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы, как их коллеги, продолжали наше общее дело, чтобы их семьи жили в мире », – сказал Георгий Гурин, ветеран-сотрудник Киевстар .
Компания реализует программу «4.5.0. Наконец дома», направленная на поддержку сотрудников-ветеранов и мобилизованных коллег и их семей. Программа включает обучение для работников по взаимодействию с ветеранами и их реинтеграции по возвращении. Ежегодно обучение проходят около 900 сотрудников.