Открытие второго фронта со стороны Беларуси: эксперт рассказал о вероятном плане Путина и оценил риски

Россия может вынашивать план открытия второго фронта со стороны Беларуси, чтобы оттянуть украинские войска от юга и востока.

Президент России Владимир Путин благодаря мобилизации может открыть второй фронт со стороны Беларуси, чтобы снова попытаться напасть на Украину с севера, собрав, например, 50-тысячный контингент.

Такое мнение высказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, пишет РБК.

Впрочем, по мнению эксперта, этого количества войск не хватит, чтобы захватить какие-то регионы Украины. Но Россия может вынашивать такой план, чтобы оттянуть украинские войска от юга и востока, где вооруженным силам придется перейти от наступательных к оборонным операциям.

"Пока все выглядит так, что Лукашенко отказался от этой авантюры, осознавая последствия для своего режима. Но Путин, вероятнее всего, продолжит давить на белорусского диктатора", — уточнил Самусь.

Напомним, по данным украинской разведки, в Белоруссии готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, опасность наступления со стороны Беларуси есть постоянно, поскольку украинско-белорусский кодон достигает 1200 км, а в феврале уже было вторжение оттуда российской армией. В то же время министр заверил, что в любом случае Украина готова отбить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

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