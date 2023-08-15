Открытия не удалось: в Збараже в первый день работы суши-бара массово отравились посетители

В настоящее время заведение питания не работает.

В Збараже Тернопольской области в день открытия суши-бара отравились 23 посетителя. Они все ели одно и то же блюдо – суши.

Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области.

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"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отделения полиции №4 города Збаража получили информацию о массовом отравлении людей после приема пищи в одном из местных заведений питания. Выяснилось, 12 августа в Збараже было открытие нового суши бара, а 13-14 августа 17 его посетителей обратились в инфекционное отделение Збаражской центральной больницы с признаками отравления", — говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что врачи медицинского учреждения по их запросу подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили о событии санэпидемстанции и сотрудников Госпродпотребслужбы. Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований.

Как отметили, в настоящее время заведение питания не работает. Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

По информации ZAXID.NET, речь идет о суши-баре "Медуза". Отравившиеся суши люди продолжают поступать в районную больницу. По состоянию на 15 августа известно о 23 человеках, шестеро из них — несовершеннолетние. Однако есть и те, кто имеет легкую форму отравления и обратился за помощью только к своему семейному врачу, а в медицинское учреждение не поступали, рассказал медицинский директор Збаражской центральной районной больницы Олег Коваль.

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