Открытки замаскировали под деньги: в Чернигове россияне цинично призывают местных к сотрудничеству

Купюры-открытки от РФ в Чернигове

В Чернигове заметили открытки в виде 100-гривневых купюр, которые россияне сбросили с дрона. Там оккупанты призывают к сотрудничеству с целью наведения огня по позиции ВСУ.

Об этом сообщает полиция Чернигова.

Подробности

По данным правоохранителей, в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены открытки в виде 100-гривневых купюр. В них содержались призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Потенциальным исполнителям обещали настоящие деньги. Открытки россияне сбросили с беспилотника.

Сейчас на месте работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.

"Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации", - завершили в сообщении.

Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.

Ранее стало известно о том, что в Чернигове агент ФСБ готовила удар по ТЦК. Теперь «легкие заработки», вероятнее всего, обернутся для нее пожизненным лишением свободы.