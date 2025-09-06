- Дата публикации
Открытки замаскировали под деньги: в Чернигове россияне цинично призывают местных к сотрудничеству
Жители Чернигова призывают уничтожать российские листовки и не идти на сотрудничество с РФ.
В Чернигове заметили открытки в виде 100-гривневых купюр, которые россияне сбросили с дрона. Там оккупанты призывают к сотрудничеству с целью наведения огня по позиции ВСУ.
Об этом сообщает полиция Чернигова.
Подробности
По данным правоохранителей, в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены открытки в виде 100-гривневых купюр. В них содержались призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Потенциальным исполнителям обещали настоящие деньги. Открытки россияне сбросили с беспилотника.
Сейчас на месте работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.
"Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации", - завершили в сообщении.
Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
Ранее стало известно о том, что в Чернигове агент ФСБ готовила удар по ТЦК. Теперь «легкие заработки», вероятнее всего, обернутся для нее пожизненным лишением свободы.