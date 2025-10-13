Открыто атакуя премьера Гетманцев провоцирует и разжигает внутренние конфликты во властной команде - политолог

Реклама

От успешного принятия главного финансового документа в стране зависит дальнейшая карьера премьера. Однако уже сейчас она сталкивается с неожиданным сопротивлением.

Об этом сообщил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

Главным критиком бюджетных инициатив правительства осенью 2025 года выступает Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, таможенной и бюджетной политике. Как видный представитель фракции «Слуга народа», его позиция оказывает значительное влияние на настроения многих парламентариев. В частности, он критикует поддержку ФЛП в креативной индустрии и вместе со спикером Русланом Стефанчуком предлагает ограничить заработную плату государственных топ-менеджеров в 80 тыс. грн.

«По большому счету, противостояние между представителями «Слуги народа» из разных ветвей власти можно было бы оставить без внимания, если бы не одно «но», — отмечает политолог Евгений Магда. — Уже 3,5 года идет широкомасштабная война с Россией, а геополитические изменения заставляют западных доноров внимательно смотреть на государственные расходы Украины. Открыто атакуя премьера, Даниил Гетманцев провоцирует и разжигает внутренние конфликты во властной команде».

По словам эксперта, Гетманцев может исполнять роль публичного рупора группы нардепов, стремящихся защитить собственные интересы в бюджете-2026. «Эта практика не нова, – добавляет Магда. – Но сейчас реализация такого сценария заставляет Офис Президента действовать как пожарная команда. Одними встречами Владимира Зеленского с соратниками из «Слуги народа» ситуацию не разрешить».