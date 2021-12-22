Открыто предварительные заказы на ноутбук Huawei MateBook 14s в Украине Новости компаний

Открыто предварительные заказы на ноутбук Huawei MateBook 14s в Украине Новости компаний

Новое пополнение в линейке MateBook: ноутбук Huawei MateBook 14s отличается интеллектуальной производительностью, сочетает в себе эстетичный дизайн, инновационные функции и смарт-возможности.

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представляет 14,2-дюймовый ноутбук Huawei MateBook 14s. Предварительно заказать новинку в Украине можно уже с 10 по 27 декабря и получить в подарок портфель для ноутбука.

Новейшая технология для универсальной производительности

Huawei MateBook 14s оснащен встроенной графикой Intel® Iris® Xᵉ. Режим производительности можно активировать, нажав комбинацию клавиш Fn+P – это повысит TDP процессора до 45 Вт.

Благодаря поддержке обновления 1 ТВ NVMe PCle SSD Huawei MateBook 14s позволяет пользователям оставаться производительными, раскрывать творческий потенциал и выполнять несколько задач одновременно. Усовершенствованная система вентиляторов Huawei Shark fin обеспечивает более эффективное и более тихое охлаждение.

Huawei MateBook 14s предлагает отличное время автономной работы с аккумулятором большой емкости 60 Вт*ч. В сочетании с карманным адаптером 90 Вт ноутбук может работать до 3 часов от 15-минутной зарядки.

Адаптер питания также поддерживает Huawei SuperCharge для некоторых смартфонов и планшетов Huawei.

Huawei Sound® дебютирует с Huawei MateBook 14s для приятного звучания. Новый ноутбук получил систему из четырех динамиков: двух высокочастотных и двух низкочастотных, воспроизводящих мощные басы и четкие высокие частоты. Акустические системы поддерживают алгоритмы воспроизведения звукового поля Huawei для создания звука с эффектом погружения.

На краях расположены четыре микрофона. Они обеспечивают улавливание звука с расстояния до 5 метров. Технология шумоподавления на основе искусственного интеллекта обеспечивает чистую передачу звука. Huawei MateBook 14s оснащен первой в отрасли технологией Personal Voice Enhancement, устраняющей окружающий шум, улавливая голос пользователя.

Инновационная тактильная клавиатура обеспечивает удачный набор текста. Ход клавиш в 1,5 мм и фирменный дизайн Soft-Landing от Huawei гарантируют тактильную обратную связь и комфортный ввод текста во время длительной работы.

Другие новейшие функции, которыми оснащено устройство, – кнопка питания с отпечатком пальца, распознавание лиц и Wi-Fi 6.

Эстетический ультратонкий дизайн

Huawei MateBook 14s имеет приятное на ощупь металлическое покрытие. Его вес составляет всего 1,43 кг. Ноутбук доступен в Украине в сером (Space Gray) цвете.

Новинка оснащена фирменным FullView-дисплеем с четырьмя узкими рамками и передней камерой. Ноутбук поддерживает высокое соотношение экрана к корпусу в 90% для более комфортного просмотра контента. Дисплей ноутбука поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и воспроизводит 1,07 млрд ярких и насыщенных цветов. 10-точечный мультитач увеличивает производительность при выполнении разных задач.

Дисплей Huawei MateBook 14s поддерживает частоту обновления 90 Гц для плавного воспроизведения контента. При одновременном нажатии клавиш Fn и R одновременно он переключается между 60 Гц для экономии энергии и 90 Гц для воспроизведения качественного изображения.

Ноутбук обеспечивает комфорт для глаз благодаря сертификации фильтрации синего света TÜV Rheinland Low Blue Light и подавлению мерцания Flicker Free. Он оснащен датчиком света: воспринимает изменение окружающего освещения и применяет интеллектуальную регулировку яркости в соответствии с условиями.

Интеллектуальное сотрудничество между разными устройствами

Ноутбук расширяет инновационные функции мультиподключения различных устройств Huawei: смартфонов, планшетов, мониторов и других гаджетов.

Пользователи могут подключить к ноутбуку флагманский смартфон в один клик и проецировать мобильный интерфейс на экран Huawei MateBook 14s. Подключив к устройству планшет, его можно использовать в качестве цифрового холста. Интенсивность в звучании придаст подключение к наушникам.

С 10 по 27 декабря украинцы могут сделать предварительный заказ Huawei MateBook 14s и получить в подарок рюкзак для ноутбука. Рекомендованная цена новинки — 39 999 грн.