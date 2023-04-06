Открыто служил роспропаганде: СБУ вручила подозрение руководителю Черкасской епархии УПЦ МП

СБУ вручила подозрение руководителю Черкасской епархии УПЦ МП. Он в 2020 году распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что при разработке сайта было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

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Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призывал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, в селе Задубровка на Буковине 5 апреля священник Московского патриархата запретил заносить в храм тело погибшего на войне бойца Ивана Назария. В результате местные выгнали из храма московского священника.

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