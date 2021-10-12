Открытое небо: Украина 12 октября подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

Открытое небо: Украина 12 октября подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

Это соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину.

Открытое небо между Украиной и Евросоюзом — сегодня, 12 октября, в Киеве на полях саммита Украина-ЕС подпишут соглашение о совместном авиапространстве. Об этом ранее заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 октября.

Это соглашение поможет Украине внедрить европейские стандарты авиабезопасности и откроет Украину для новых европейских лоукост-перевозчиков.

Во время саммита в Киеве будут говорить также о вопросах энергетической безопасности и перспективах украинского членства в ЕС. К тому же в Евросоюзе анонсировали запуск инвестиционного пакета для Украины в размере 6,5 млрд евро.

Напомним, 12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, на котором будет обсуждаться имплементацию двустороннего Соглашения об ассоциации, борьбу с коронавирусом и вопросы безопасности.

Так, согласно с повесткой дня саммита, сегодня в 8:30 утра президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, далее в 9:00 состоится рабочий завтрак, в 9:45 начнется пленарная сессия, в 11:25 — церемония подписания документов, а в 11:30 — пресс-конференция.

Отдельно, в 18:00 Шарль Мишель проведет встречу с Зеленским.

Новости мира: Украина подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

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