Открытое письмо Зеленского Путину и встреча с Абрамовичем связаны: Кулеба объяснил как

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину, потому что канал переговоров с Романом Абрамовичем не сработал.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2020–2024) Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV.

«Сейчас мы зашли на второй круг. Я ценю попытку каждого человека быть полезным, но я считаю, что это все действительно не влияет по сути на происходящее», — сказал дипломат.

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Кулеба добавил, что после переговоров российский олигарх «уехал из Киева с сигналом», после чего Зеленский написал письмо.

«И мы это и увидели, потому что приехал он в Киев, как мы теперь понимаем, с сигналом, уехал из Киева с другим сигналом, а потом произошло открытое письмо Зеленского Путину. То есть, очевидно, если бы канал Абрамовича сработал так, как ожидалось, то, наверное, писать открытое письмо не надо бы», — считает он.

Встреча Зеленского и Абрамовича — последние новости:

В мае в Киев тайно приезжал российский олигарх Роман Абрамович. Главная цель — переговоры между Украиной и Россией. Комментируя этот визит, Зеленский заметил, что «ключевым сообщением» якобы был именно Донбасс. Этот вопрос закрыт, потому что Украина никогда не откажется от этого региона.

Во время встречи с британским министром Киром Стармером Владимир Зеленский обсудил передачу 2,4 млрд фунтов от продажи принадлежащего Абрамовичу футбольного клуба «Челси» на закупку систем ПВО.

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