Открытые границы: 1,5 млн украинцев могут эмигрировать навсегда после войны

Демографический кризис в Украине

После завершения войны и открытия границ Украина может столкнуться с ситуацией, когда 1-1,5 млн наших соотечественников уедут за границу навсегда.

Такое мнение высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Он отмечает, что это может стать новой волной трудовой миграции, когда люди будут ехать работать, чтобы поддержать свои семьи, или для воссоединения с семьями, которые уже обосновались за границей.

«Трудовая миграция — это благо по сравнению с тем, что люди после войны могут собраться и уехать к своим семьям за границей, которые там уже устроились, и воссоединение семей произойдет за границей. Это для нас более ужасный вариант, чем просто трудовая миграция», — сказал Воскобойник.

Он призвал украинские власти уже сейчас готовиться к такому развитию событий. В частности, обеспечить условия для легального трудоустройства украинцев за границей, их социальную защиту, а также стимулировать возвращение на родину.

«Это достаточно серьезный вызов, который уже очевиден, и к нему необходимо уже готовиться», — отметил эксперт.

Также Воскобойник обратил внимание на изменение характера выезда украинцев после начала полномасштабной войны. Если в 2022–2023 годах большинство людей покидали страну не по экономическим причинам, а из-за опасности, ища временного убежища, то со второй половины 2023 года начался отток людей за границу для постоянного проживания.

По его данным, наибольшей популярностью украинцев пользуются Германия, Польша и Чехия. В частности:

в Германии находится около 1,1–1,2 миллиона украинцев со статусом временной защиты

в Польше — примерно 900-950 тысяч украинцев

в Чехии — около 350 тысяч

В Италии, Испании и Великобритании количество украинцев составляет по 100-200 тысяч.

Ранее Василий Воскобойник заявил, что для того чтобы украинцы не исчезли как нация, нужно, чтобы каждая женщина рожала в среднем по 2,2 ребенка.