Откуда дом: в отношении мэра Ровно открыли уголовное производство

Мэр якобы приобрел дом по заниженной стоимости.

Городского голову Ровно могут лишить свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет из-за декларирования заведомо недостоверных сведений о настоящей стоимости дома.

Сейчас идет досудебное следствие.

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"После расследования: "Новогодние скидки для Третьяка: сколько на самом деле стоит новый дом мэра Ровно" и вызванного им общественного резонанса, в полиции Ровно открыли уголовное производство. В ЕРДР внесли сведения по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины "Умышленное декларирование" недостоверной информации". Тем временем Александр Третяк взял себе отпуск до 14 января", сообщает rivne.online.

В настоящее время в вышеупомянутом уголовном производстве проводится досудебное расследование, по результату которого будет принято процессуальное решение, пишет издание.

По информации издания, городской голова Ровно Александр Третяк 21 декабря 2021 года приобрел земельный участок и двухэтажный дом в Бармаках, он граничит с улицей Костромска и расположен фактически в Ровно. Часть денег он взял в банке – 71 665 долларов, а остальные, по его словам, собственные средства.

Согласно декларации, купил Третьяк дом с землей за 102 тысячи долларов. Однако, как стало известно, именно этот дом продавался раньше за 220 000 долларов.

"Если бы мэр и его безработная жена не потратили за два года ни копейки денег, им бы не хватило бы как минимум 73 000 долларов. Откуда деньги у Третьяка, кто ему их и за какие услуги дал, теперь будет выяснять полиция", — пишет издание.

Справка. Ч. 2 ст. 366-2 УКУ: “Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины “О предотвращении коррупции”, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 2000 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, – наказывается штрафом от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет”.