Откуда Россия берет иностранные детали для ударных дронов: в Офисе президента дали ответ

Стало известно, откуда Россия берет иностранные детали для ударных дронов.

Об этом сообщили в офисе президента.

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Посол Майкл Макфол, изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, использующих российские войска на поле боя в Украине.

В частности, российская армия регулярно применяет три основных модели беспилотников: "Шахед-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Вместе с тем, Россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

Согласно исследованию Международной рабочей группы, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них проходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты.

В то же время, согласно отчету Международной рабочей группы, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор.

Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа России к их продукции в обход экономических санкций.

"Россия очень активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства враждебных БПЛА происходят из разных государств, в том числе из стран – союзников Украины. Этот вопрос требует нашего совместного немедленного реагирования. Должны быть приняты комплексные меры, чтобы предотвратить использование агрессором критически важных компонентов для продолжения военных действий на украинской земле", – подчеркнул Андрей Ермак.

В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы.

Также компании должны разработать более четкие инструкции по соблюдению требований законодательства. Рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти для улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер. Кроме того, правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, не соблюдающих определенную санкционную политику.

По мнению экспертов, необходимо более эффективное использование существующих институций и механизмов. В частности, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры по экспортному контролю, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. Применение методов борьбы с отмыванием денег к экспортному контролю ценно для выявления структур в третьих странах, которые важны для производства и экспорта военной продукции в Россию, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.

"Отчет рабочей группы Ермака-Макфола является призывом к действиям по усилению международного сотрудничества. Поскольку мы ориентируемся в этом сложном ландшафте, обмен информацией и сотрудничество между странами коалиции приобретает первостепенное значение. Работая вместе, мы можем эффективно применять санкции и усиливать наблюдение, чтобы сдерживать несанкционированный поток критически важных технологий", – говорит советник руководителя Офиса президента Украины, секретарь Международной рабочей группы по санкциям против России Владислав Власюк.

Напомним, в Россию до сих пор поставляют западные компоненты для изготовления ракет, в том числе из Германии.

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