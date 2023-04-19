Откуда в Украину во время войны завозят товары: объяснили в таможенной службе

В первый квартал этого года Украина импортировала товаров на сумму в 15,5 млрд долларов. В то же время было экспортировано – на 10 млрд долларов.

Украина в этом году импортировала товаров на 15,5 млрд долларов, а экспортировала – на 10 млрд долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Как отмечается, за первый квартал этого года товарооборот составил 25,8 млрд долларов. Это на 7% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Первые места среди стран-импоретеров заняли Китай – 2,6 млрд долларов, Польша – 1,6 млрд долларов, Германия – 1,1 млрд долларов.

В то же время экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 1,5 млрд долларов, в Китай — на 1 млрд долларов, Румынию — на 997 млн долларов.

В общих объемах ввозимых в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $4,4 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 27,8 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $3,6 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 23,3 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $2,8 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 19,7 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей.

Напомним, что Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия и зерна через территории страны.

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