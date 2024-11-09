Откуда взялись миллионы долларов у главы Хмельницкой МСЭК: новые подробности скандала

Людей, которым принадлежат изъятые деньги, по словам подозреваемой в незаконном обогащении чиновницы, якобы знает ее муж.

Скандальная глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа заявила, что не все средства, изъятые во время обыска в ее квартире, принадлежат ей и ее семье.

Об этом стало известно из информации в судебном реестре, сообщает Главком.

В опубликованных решениях суда говорится, что при рассмотрении ходатайства прокурора САП по аресту имущества Татьяна Крупа сообщила, что ее личными средствами являются только те, которые отражены в декларации, а остальные принадлежат другим лицам.

Людей, которым принадлежат изъятые деньги, по словам подозреваемой в незаконном обогащении чиновницы, якобы знает ее муж — бывший руководитель областного управления Госаудитслужбы Владимир Крупа.

В замечаниях к протоколу обыска муж подозреваемой отметил, что изъятые наличные деньги ему не принадлежат, а находились в его распоряжении как инвестиции для совместных бизнес-проектов.

На судебном заседании адвокат подозреваемой также отметила, что нет документальных доказательств того, что наличные, обнаруженные во время обыска в квартире, принадлежат именно ее подзащитной. При этом она добавила, что большая часть изъятых средств найдена в комнатах, которыми подозреваемая якобы не пользуется.

Согласно материалам досудебного расследования, 3 октября 2024 года правоохранители изъяли в гостинной квартиры Татьяны Крупы $106,1 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн; в гардеробной, где размещался сейф, – $315,9 тыс. и 25,4 тыс. евро; в спальне мужа – $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн; в еще одной спальне – $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.

Напомним, во время обысков в трехкомнатной квартире семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы правоохранители обнаружили 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро и более 5 млн грн.

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