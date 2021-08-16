Откуда взялись носки: на видео гибели мэра Кривого Рога заметили странную деталь (фото, видео)

Внимательные пользователи Сети обратили внимание на важную деталь на видео.

В Кривом Роге расследуют гибель городского головы Константина Павлова. Его нашли с пулевым ранением на пороге собственного дома.

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Кадры, якобы, последних минут жизни мера Кривого Рога облетели Сеть, но одна деталь насторожила пользователей.

На видео видно, как Константин Павлов ходит с карабином в руках и курит на веранде собственного дома, где потом найдут его тело. Он время от времени ведет с кем-то переписку в телефоне, затем прижимается к двери, где, якобы, осуществляет выстрел.

На другом видео с камер наружного наблюдения видно, как выпадает тело из дверей, а звук выстрела пугает кота.

Но внимательные зрители заметили странную деталь — на последних кадрах своей жизни, которые облетели Сеть, мэр ходит в тапочках на босу ногу, а на кадрах с места события — на его ногах высокие черные носки.

Вопрос: "Откуда взялись носки?", — обеспокоил пользователей Сети. Ответы на него не смогли предоставить во время брифинга полиции в Днепре руководители полиции области.

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Напомним, что сейчас правоохранители рассматривают три версии гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлова: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также не исключается и доведение до самоубийства.

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