Откуп от мобилизации: в Раде прокомментировали "финансовое" решение отсрочки призыва

Также в ВР посоветовали не доверять информации о якобы разрешении отправлять народных депутатов защищать Украину.

Раскол общества из-за финансов и экономики в отношении защиты государства – это апогей диверсии, которую не нужно прикрывать так называемыми благими намерениями. Так в Верховной Раде назвали "откуп" от мобилизации в разных экономических формах — будь то предприятие, собственные средства или зарплата.

Об этом написала народная депутат Соломия Бобровская на странице Facebook.

По ее словам, в обсуждении законопроекта о мобилизации в Украине есть две вещи, на которых необходимо акцентировать внимание.

"В нашем комитете не шли такие обсуждения, часть коллег не терпит таких идей, и я буду категорически против такого нововведения. Раскол общества через финансы и экономику в отношении защиты государства — это апогей диверсии. И не нужно прикрывать их "благими" намерениями", — Написала народная депутат.

Также она затронула тему мобилизации нардепов.

"Как бы люди их/нас ни ненавидели, они же их/нас выбирали, формально они/мы являемся представителями Институции — Парламента, законодательной ветви власти. Только потому, что банковская не понимает роли парламента (поэтому и сделала из ВР сырьевой придаток), не значит, что россияне не ожидают показать несостоятельность институтов, а затем и доказать failed state.И неважно каким образом: то ли отправив на фронт, то ли "бахнув по куполу", — отметила она.

Бобровская посоветовала не доверять информации о якобы разрешении отправлять народных депутатов защищать Украину.

"Не ведитесь на такой популизм. Действующие народные депутаты имеют отсрочку от воинской обязанности: согласно статье 78 Конституции Украины. Прямая же отсрочка для депутатов устанавливается ст. 29 закона "О статусе народного депутата" и 23 ст. закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ".

Действительно, мобилизация в Украине — самая острая тема. Новым заявлением об ухилянтах украинцев на днях шокировал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время сделал ряд громких заявлений по действию ТЦК, судьбу выехавших за границу мужчин и о заявлениях Дональда Трампа в США.

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