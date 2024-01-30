"Откуп" от мобилизации: включат ли это решение в новый законопроект – нардеп ответил

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк считает, что в новом законопроекте о мобилизации, который должен быть рассмотрен в первом чтении 6 февраля, не будет реализована практика официального "откупа" от мобилизации.

Об этом он рассказал "Телеграфу".

"Я думаю, что в основе законопроекта этого решения не будет. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это дополнительно возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт. Такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться. Хотя мы понимаем де-факто, что у тех, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и необходимо пересмотреть. Все без исключения", — прокомментировал парламентарий.

Напомним, в Раде прокомментировали "финансовое" решение отсрочки призыва.

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