"Откупиться" от мобилизации: эксперты назвали "подводные камни" экономического бронирования

В Верховной Раде обсуждают новую концепцию бронирования, которая позволяла бы легально "откупиться" от мобилизации и способствовала наполнению оборонного бюджета страны.

Об этом пишет NV.

Член комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко пояснила, что уплата определенных средств за каждого забронированного работника могла бы обеспечить поступление в бюджет денег, необходимых для выплаты денежного довольствия военных. По ее словам, проблема заключается в том, что Украина не имеет права использовать для этого международную помощь и может рассчитывать только на собственные средства.

"Любые западные деньги либо в форме финансовой помощи, либо в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. Поэтому на сегодняшний день от прочности экономики зависит действительно прочность нашего фронта, и это не преувеличение", — отметила Янченко.

То есть страна должна обеспечивать две функции одновременно: защищать свои границы и обеспечивать эффективное функционирование экономики.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, государство прежде всего должно быть эффективным. А в эффективном государстве все воевать не могут – кто должен обеспечивать функционирование экономики. Определять, где человек нужнее – на фронте или в тылу – необходимо без привязки к персоналиям, профессии, месту жительства или другим неэкономическим причинам.

"С точки зрения эффективности государство заинтересовано в том, что чем больше человек платит налоги, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу", — добавил Фурса.

Две модели экономичного бронирования

Народные депутаты предложили две модели бронирования "за деньги", каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Первая модель:

забронировать работников может любой работодатель;

количество забронированных работников должно быть ограничено;

забронированный работник имеет зарплату более 35 тысяч гривен, с которой уплачиваются все налоги.

Вторая модель:

все компании получают квоту на забронированных работников независимо от их зарплаты;

управляющий компании самостоятельно решает, кого нужно забронировать;

за каждого забронированного работника компания ежемесячно платит дополнительный сбор в размере 20 тысяч гривен.

Янченко рассказала, что депутаты предлагают установить квоту на экономическое бронирование в размере от 10 до 50% от общего количества сотрудников компании.

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев отметил, что у второй модели есть определенные "подводные камни". Если выбор работников, забронированных от мобилизации, будет зависеть только от руководителя компании, это может стать основой для спекуляций. Кроме того, юрист не исключает вариант, когда компании будут искусственно раздувать свой штат, чтобы увеличить квоту на бронирование.

Но в Верховной Раде рассматривают второй вариант как более приемлемый, потому что отдельный дополнительный сбор за забронированных работников будет проще рассчитать и контролировать.

Янченко подчеркнула, что в настоящее время согласия по этому вопросу между законодателями нет. Поэтому сложно сказать, какую именно модель экономического бронирования внедрят и когда это произойдет. Разные варианты и их комбинации обсуждаются между Верховной Радой, Кабмином и Офисом президента.

"На самом деле, по-хорошему, все эти процессы можно и через месяц закончить, если будет согласие всех сторон и если не будет никаких качелей со стороны популистских сил, которые завалят всю работу и просто захотят нажить себе какие-то политические баллы", — добавила нардеп.

Морально-нравственная проблема экономического бронирования

Идея бронирования "за деньги" вызвала бурную реакцию в обществе и опасения, что воевать будут только бедные, а богатые просто откупятся от мобилизации.

Однако адвокат Роман Лихачев считает, что вопрос о неравенстве между бедными и богатыми существовал до войны и будет существовать независимо от экономического бронирования. И обязанность государства состоит не в том, чтобы искать справедливость, а в том, чтобы найти баланс между справедливостью и обеспечением бюджета.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что именно экономическое бронирование позволит сделать мобилизацию более справедливой.

"Если один человек платит налоги, а другой избегает их уплаты? Мы же знаем, что очень много людей в Украине работают неофициально и платят мало налогов. Справедливо ли это? Наверное, нет. Поэтому такие критерии по налогообложению сразу показывают справедливость", – отметил он.

Лихачев добавил, что возможность легально "откупиться" от мобилизации позволит людям быть полезными, даже если они не хотят воевать.

"Есть люди, которые все равно не собираются служить. Они готовы получать уголовные дела, переплывать Тису, но служить все равно не хотят. И заставлять их что-то делать как-то юридически довольно трудно", — добавляет он.

Напомним, Стефанчук предположил, будет ли экономическое бронирование от военной службы.

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