Откупиться от ТЦК: в Сухопутных войсках отреагировали на скандал

Скандал из-за вероятной коррупции в распределительном центре для мобилизованных в Киеве / © ТСН.ua

Реклама

В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о якобы коррупции и вымогательстве денег из военнообязанных на одном из сборных пунктов Киева.

Об этом передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Контекст

Командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский рассказал, что в Киеве просто уйти домой с ТЦК для военнообязанного стоит $30 000, направление на конкретную воинскую часть, где хочешь служить ты, а не куда тебя отправляют из ТЦК — якобы $8 тысяч.

Реклама

Киевский городской ТЦК и СП эту информацию опроверг и обвинил автора в распространении фейков, срывающих мобилизацию.

Что говорят в «Сухопутке»

Реакция Сухопутных войск была более взвешенной.

«Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для расследования. Там заверили, что Командование Сухопутных войск ведет борьбу с любыми попытками коррупции, направленной на искоренение этого явления и обеспечение прозрачности в процессе мобилизации.

Реклама

«Причастные к коррупции военнослужащие или работники ТЦК немедленно увольняются. Информация об обнаруженных фактах коррупционных действий обнародуется, чтобы восстановить доверие общества», — отметили в Сухопутных войсках.

Ранее мы писали, что во Львовской области судья «откупил» брата в ТЦК.