Двое мужчин не поделили подвал / © Фото из открытых источников

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Мужчина не поделил с соседом общественный подвал и во время драки откусил ему кончик носа. Суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Обвиняемому назначили три года условного наказания и 500 тыс. грн. моральной компенсации потерпевшему.

Об этом говорится в приговоре Черновицкого районного суда.

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Инцидент произошел вечером 8 августа 2024 на ул. Сечевых Стрельцов. В подвале дома двое мужчин поссорились из-за подвального помещения. Обвиняемый ударил потерпевшего головой в лицо, и они оба упали на банки с консервацией.

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Потерпевший вырвался и выбежал во двор, а затем вошел на территорию своего дома. Нападающий настиг его, схватил за шею и откусил кончик носа. От полученной травмы пострадавший упал в обморок.

Впоследствии обвиняемый схватил металлический шампур для шашлыков и тыльной стороной избил черновчанина по телу. Также он ударил его прибежавшую на помощь жену.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он подтвердил, что действительно откусил кончик носа потерпевшему. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, однако смягчил наказание – на испытательный срок 3 года.

Кроме того, обвиняемый должен заплатить 500 тыс. грн. морального ущерба потерпевшему и 100 тыс. грн. его жене. Также черновчанин должен возместить 20 тыс. грн за услуги адвоката. На приговор суда можно подать апелляционную жалобу.

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Напомним, что в Черкасской области мужчина ударил головой в лицо адвоката своей бывшей жены прямо после судебного заседания. Нападение произошло из-за отказа юриста от мирного соглашения. Обвиняемый получил испытательный срок на два года.

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