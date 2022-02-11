Откусил палец: в Тернополе мужчина не оценил заботу матери (фото)

Мать простила нападение и отказалась писать заявление на сына.

В Тернополе мужчина напал на полицейских и откусил матери палец, когда она пыталась вытереть его лицо.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

В полицию обратилась жительница Тернополя. Она сообщила, что ее сын странно ведет себя : мужчина лежал на полу и отказывался говорить. Впоследствии он выгнал мать из квартиры.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то услышали стрельбу. Также мужчина через щель в дверях выпустил слезоточивый газ.

Впоследствии полиция все же задержала 52-летнего дебошира. Когда мать мужчины подошла к нему, чтобы вытереть лицо, он откусил ей палец. Однако после инцидента женщина простила сына и отказалась писать заявление.

"В квартире оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, перечный баллончик и патроны. О своем поступке мужчина говорить не хочет. Мама претензий к сыну не имеет и писать заявление о нападении отказалась", — сообщили в полиции.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В полиции инкриминируют мужчине ч.2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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