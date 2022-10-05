Отлетали свое: Воздушные силы ВСУ на юге "демилитаризовали" два вражеских вертолета

У оккупантов благодаря точности ВСУ стало на два Ми меньше.

Украинские защитники на юге сбили два вражеских вертолета.

Об этом сообщают в воздушных силах Украины.

"Вчера, 4 октября, на юге страны зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ уничтожили два вражеских вертолета Ми-24 и Ми-8", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о поражении 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника, сбитии одного вертолета и 2 БпЛА врага.

Напомним, что ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". 6 дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны.

В Купянске рашисты обстреляли и съемочную группу ТСН с вертолета

Читайте также: