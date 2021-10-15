Отлетел на 15 метров: в Днепре водитель ВАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика и его собаку

Отлетел на 15 метров: в Днепре водитель ВАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика и его собаку

Медики около часа проводили реанимационные мероприятия, которые так и не дали результата.

В Днепре водитель легковушки насмерть сбил ребенка, который гулял с собакой. Удар был такой силы, что школьник отлетел на 15 метров.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на перекрестке улиц Сахарова и Календарной. Там водитель автомобиля ВАЗ, который, предварительно, выехал на встречную полосу, чтобы объехать маршрутку, сбил 14-летнего подростка с собакой. Мальчик от удара отлетел на 15 метров, собака погибла на месте.

Водитель после случившегося, проехал еще 100 метров и остановился. Спасти пострадавшего пытались медики — они около часа проводили реанимационные мероприятия, которые так и не дали результата. Школьник умер в больнице.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Харькове произошла автотроща. Автомобиль на скорости влетел в другой, а затем — в электроопору, которая упала, как подкошенная.

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