Отлетел на 15 метров: в Днепре водитель ВАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика и его собаку

Медики около часа проводили реанимационные мероприятия, которые так и не дали результата.
В Днепре водитель легковушки насмерть сбил ребенка, который гулял с собакой. Удар был такой силы, что школьник отлетел на 15 метров.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на перекрестке улиц Сахарова и Календарной. Там водитель автомобиля ВАЗ, который, предварительно, выехал на встречную полосу, чтобы объехать маршрутку, сбил 14-летнего подростка с собакой. Мальчик от удара отлетел на 15 метров, собака погибла на месте.
Водитель после случившегося, проехал еще 100 метров и остановился. Спасти пострадавшего пытались медики — они около часа проводили реанимационные мероприятия, которые так и не дали результата. Школьник умер в больнице.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в Харькове произошла автотроща. Автомобиль на скорости влетел в другой, а затем — в электроопору, которая упала, как подкошенная.