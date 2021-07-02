Отличился не только визитом: скандальный нардеп Шевченко попросил Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси

Он написал, что "положительное решение будет воспринято украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Беларуси".

Скандальный народный депутат Евгений Шевченко, которого за самовольный визит в Беларусь исключили из фракции "Слуга народа", обратился с официальным письмом к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, в котором решил попросить вакцинировать от коронавируса украинцев, которые временно находятся в Беларуси.

Соответствующее письмо опубликовало провластное белорусское СМИ "Пул Первого".

"В рамках сотрудничества наших стран прошу Вас рассмотреть возможность вакцинации против COVID-19 граждан Украины, которые временно находятся в Республике Беларусь, что будет способствовать повышению уровня коллективного иммунитета от пандемии, которая охватила мир. Ваше положительное решение будет воспринято украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Беларуси и Вас лично, а также будет способствовать развитию дружественных отношений между нашими странами", — говорится в письме Лукашенко.

Пул Первого Telegram-канал

Напомним, Евгений Шевченко 20 апреля поехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Политики якобы говорили о белорусско-украинских отношениях. Лукашенко заявил, что рад знакомству и рассчитывает, что эта встреча "станет хорошим сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран".

После выходки нардепа в партии "Слуга народа" решили его наказать и исключили из президентской фракции.

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