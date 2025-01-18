Отлично поработали украинские правоохранители: Зеленский прокомментировал громкие разоблачения

Каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в стране, должен помнить: будет ответ.

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении к украинцам 18 января.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ДБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, ослабляющим наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – отметил он.

Зеленский анонсировал новое решение по санкциям СНБО, соответствующий указ будет готов 19 января.

Напомним, 18 января подозрение в госизмене получил экснардеп Вадим Новинский.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Судя по обстоятельствам дела, речь идет о бывшем госсекретаре Министерства внутренних дел Алексее Тахтае.

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