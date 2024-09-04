Отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" — ПС ВСУ

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждают о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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