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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Отмечал день рождения дочери и изнасиловал ребенка: в Одесской области задержали 32-летнего мужчину

В Одесской области мужчина дружил с семьей ребенка и пользовался доверием его родителей для совершения над девочкой сексуального насилия.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки / © Национальная полиция Украины

В Одесской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетней девочки. По данным следствия, один из эпизодов насилия произошел в октябре 2025 года во время празднования дня рождения его годовалой дочери.

Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины.

По версии следствия, мужчина вместе со своей сожительницей дружил с семьей девочки и пользовался доверием ее родителей. Они позволяли ему присматривать за девочкой, чем, как утверждают правоохранители, он неоднократно пользовался для совершения сексуального насилия.

«Один из эпизодов произошел в октябре 2025 года во время празднования дня рождения его собственной годовалой дочери. Тогда мужчина отвел 10-летнюю девочку в отдельную комнату и изнасиловал ее», — сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, впоследствии подозреваемый продолжал искать возможности остаться с ребенком наедине. Как отметили в прокуратуре, он также оказывал психологическое давление на девочку и угрожал расправой над ее родителями, чтобы она никому не рассказывала о пережитом.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

В Национальной полиции уточнили, что мужчина заманивал ребенка к себе домой под различными предлогами. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста, в том числе неоднократно.

На данный момент следствие установило как минимум три эпизода предполагаемого сексуального насилия, которые, по версии правоохранительных органов, имели место в разное время в течение 2025–2026 годов.

Действия подозреваемого квалифицировали по частям 4 и 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — пожизненное лишение свободы.

По ходатайству Измаильской окружной прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. Досудебное расследование продолжается. Вина подозреваемого должна быть доказана в суде.

Напомним, ранее в Винницкой области правоохранители задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

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