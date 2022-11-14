Отмена аккредитаций для СМИ из-за съемок в Херсоне: омбудсмен призвал Резникова пересмотреть решение

Лубинец подчеркнул, что мировые СМИ, лишившиеся аккредитации, своим сюжетом из Херсона показали нашим западным партнерам, для чего нужно помогать Украине.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал министра обороны Алексея Резникова вернуть аккредитацию украинским и зарубежным СМИ, которые освещали события в Херсоне сразу после освобождения.

Об этом омбудсмен написал в Telegram

"Жители Херсона с флагами на плечах поют гимн Украины в сюжете CNN. Разве это не прекрасно? Люди из других стран увидели правду — что херсонцам не нужен никакой "русский мир", а они украинцы и ждали на ВСУ", — отметил Лубинец.

Он обратил внимание на недостаточную коммуникацию с международными медиа, задача которых – давать оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров собственными глазами увидели, для чего работает оружие и гуманитарные программы, финансируемые деньгами налогоплатильщиков.

Поэтому отмену разрешения на работу Лубинец назвал неприемлемой. Омбудсмен призвал министра обороны Резникова пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа.

"Мир должен знать правду о преступлениях Российской Федерации. А журналисты должны иметь возможность распространять эту правду", — подытожил уполномоченный ВР.

Скандал с лишением аккредитации СМИ за работу в Херсоне

Вчера, 13 ноября, в Генштабе сообщили об отмене разрешений на работу ряду представителей СМИ. Посещение Херсона было временно запрещено для СМИ до завершения стабилизационных мер, однако некоторые медиа проигнорировали этот запрет.

Издание "Детектор медиа" сообщило, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе ведущим мировым изданием CNN и SkyNews.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

На 13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция.

Сегодня президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон. Там он побывал на торжественной церемонии поднятия государственного флага.

В Кремле уже прокомментировали визит Зеленского и не придумали ничего лучше, чем сказать, что "Херсон — это Россия".