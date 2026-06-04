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- Украина
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Отмена математики на НМТ: в МОН дали четкий ответ после дискуссии в соцсетях
МОН не поддерживает идею отмены математики как обязательного предмета на НМТ.
Министерство образования и науки Украины не поддерживает идею отмены математики как обязательного предмета на Национальном мультипредметном тесте.
Об этом министр образования Оксен Лисовый заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент "Суспільного”.
По словам Лесового, отмена математики или истории Украины как обязательных предметов на НМТ не даст стране положительных результатов.
Он назвал такую идею абсурдной и подчеркнул, что позиция МОН в этом вопросе четкая.
«Министерство образования и науки категорически против отмены математики как обязательного предмета на НМТ», — заявил Лисовый.
По мнению министра, математика должна оставаться среди обязательных предметов вступительного тестирования, равно как и история Украины.
Отдельно Лисовый прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По его словам, никаких разговоров по увольнению с должности с ним не было, хотя эта тема периодически появляется в публичном пространстве.
Дискуссия об отмене НМТ по математике
Перед этим в Украине разгорелась дискуссия по поводу возможной отмены математики как обязательного предмета на НМТ. Документ предлагает сократить количество обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте с четырех до трех. Согласно инициативе, абитуриенты должны сдавать украинский язык, историю Украины и один предмет на выбор. Математика оставалась бы обязательной только для специальностей, где она профильная.
Это привело к активной дискуссии в соцсетях. Сторонники сохранения обязательной математики подчеркивают, что она нужна не только будущим инженерам, но и базовой логике, работе с цифрами, критическому мышлению и технологическому развитию страны.