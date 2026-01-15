Отмена отсрочки для студентов 25+: Рада приняла решение

ВР

В Верховной Раде сегодня была рассмотрена поправка к законопроекту №13574. Она предусматривала отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет. Однако за неимением голосов ее отклонили.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отметил он, на заседание ВР сбили правку и не дали отнять у студентов отсрочку.

«Если есть какие-то проблемы в университетах и есть, кто там не учится — разбирайтесь с университетами, разбирайтесь с нарушителями. А не всех приравнивать к нарушителям автоматически», - подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что в Верховной Раде будет рассмотрен законопроект, который сможет ограничивать право на отсрочку. Речь шла о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку.

"Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - высказался народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.