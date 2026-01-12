Отмена отсрочки для студентов 25+: юрист предупредил о возможной мобилизации прямо с улицы

Отсрочка для студентов

Реклама

В Раде готовят отмену отсрочки для студентов старше 25 лет. Военный юрист Тарас Боровский разъяснил, противоречит ли это Конституции.

Об этом юрист рассказал в комментарии КИЕВ24.

«Этот законопроект не отменяет возможности поступить в учебное заведение после 25 лет. Он отменяет только отсрочку тех, кто после 25 лет учится в учебном заведении. Поэтому он не противоречит Конституции ни в коем случае», — отметил Боровский.

Реклама

По словам военного юриста, это не отнимет возможность у военнообязанных учиться в вузах. Впрочем, их могут вызвать в ТЦК или на улице в процессе оповещения мобилизовать.

В то же время Боровский добавляет, что законопроект, скорее всего, отправят на доработку.

Напомним, народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о том, что в Верховной Раде готовят изменения в правила мобилизации, предусматривающие отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование.