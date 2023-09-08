Отмена отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет: адвокат рассказал, кого это не касается

Недавно в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий определенные изменения в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" — отмена права на отсрочку мужчинам-студентам старше 30 лет.

Адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале рассказал, кого эти изменения не касаются.

"Нардепы внесли соответствующий законопроект, который вносит изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Что касается изменений – это отмена права на отсрочку лицам, получающим высшее образование и которым более 30 лет», – отметил адвокат.

По его словам, такие ограничения, конечно, даже во время военного положения не могут быть введены: “Это противоречит нормам Конституции, потому что право на образование гарантировано Конституцией. Статьей 64 Конституции Украины не предусмотрены какие-либо ограничения образования даже во время действия военного или чрезвычайного положения, особого периода”.

«Первое — тех лиц, которые проходят обучение, это не касается. Это может действовать на будущее. Статья 58 Конституции Украины прямо говорит о действии закона во времени. Нормы могут действовать «обратно», если они смягчают ответственность лица, а не увеличивают», — резюмировал Ростислав Кравец.

Напомним, в Польшу после 24 февраля выехало 80 000 мужчин из Украины призывного возраста. В соседней стране не знают, сколько из них сбежало за фальшивыми документами во избежание мобилизации.

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