Отмена призыва от 2024 года: Резников объяснил, как будут формировать полностью профессиональную армию

Отмена призыва от 2024 года: Резников объяснил, как будут формировать полностью профессиональную армию

Сейчас в Министерстве обороны работают над законопроектами, урегулирующими вопрос об альтернативе срочной службе.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему в Украине планируется отменить военный призыв.

Об этом он рассказал на брифинге.

Резников отметил, что в настоящее время ВСУ состоят из трех категорий:

1. Самая маленькая категория – это призыв.

"Молодые люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации (военкоматы) и на полтора года идти нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (общая численность ВСУ — 261 тысяча)", — говорит министр.

2. Контрактники – ребята, заключающие контракт от 8 месяцев до 3 лет.

– ребята, заключающие контракт от 8 месяцев до 3 лет. 3. Самые профессиональные военные – те, кто несут службу более 10 лет.

"Идея указа Зеленского состоит в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это позволит нам отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов, зато сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией", — заявил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что служба в армии должна быть почетной, достойной и финансово привлекательной. В настоящее время в Министерстве работают над законопроектами, которые урегулируют вопрос об альтернативе срочной службе.

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочную службу систему подготовки юношей и девушек по желанию на 3-3,5 месяца. Это будет альтернативой, тогда они не попадают в срочный призыв", — пояснил Резников.

По его словам, с 2024 года в Украине вообще могут отказаться от срочной службы.

"Тогда каждый юноша пройдет эту военную подготовку и будет готов при необходимости, понимая, как выполнять задачи и пользоваться оружием, к мобилизации", — говорит министр.

Также министр отметил, что контракт военных должен заключаться от 10 лет.

"Тогда есть смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, денежное довольствие", — сообщил он.

Напомним, что в Украине хотят отменить призыв с 2024 года: что это значит для украинской армии.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. Модель интенсивной системы военной подготовки может стать альтернативой срочной службе. В случае успешности этой модели призыв могут быть прекращены уже с 1 января 2024 года.