Отмена призыва в армию: Резников рассказал детали инициативы Зеленского

Призыв на срочную военную службу может быть прекращен уже с 1 января 2024 года.
Министр обороны Алексей Резников рассказал детали о предложении президента Владимира Зеленского о реформе войска.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки", – отметил он.
По словам Резникова, с 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.
До 1 января 2024 года, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования "интенсивной военной подготовки". Министр надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение Верховной Рады.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский 1 февраля во время выступления в Раде подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек.
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